При взрыве в Дагестане погибли два человека

В Дагестане недалеко от селения Новогагатли произошел взрыв, два человека погибли, один пострадал. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«В Хасавюртовском районе в поле неподалеку от селения Новогагатли произошел взрыв неустановленного устройства. По предварительным данным, два человека погибли, еще один пострадал», - пояснил представитель пресс-службы ведомства, добавив, что на место взрыва выехала следственно-оперативная группа.

По данным источника «Интерфакса», среди пострадавших и погибших - «молодые люди в возрасте 17-19 лет». Он добавил, что взрыв произошел около 16:00 мск.