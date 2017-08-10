В Дагестане создадут комиссию по возвращению вывезенных в Сирию и Ирак детей

В Дагестане создадут спецкомиссию по возвращению детей, вывезенных в Сирию и Ирак родителями, попавшими под влияние террористических организаций, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Рамазана Абдулатипова.

«Дети, которых вывезли их родители туда и оставили после освобождения территорий этих государства от террористов, по имеющейся информации, находятся в приютах. Для их возвращения на родину по моему поручению создана специальная комиссия», - пояснил Абдулатипов.

По его словам, власти республики взаимодействуют при решении данных вопросов с ФСБ и с представительством МИДа в республике Дагестан. «В Дагестане эту работу мы ведем давно - в частности, Марина Ежова [уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка] недавно ездила в Турцию и вернула трех детей», - уточнил глава Дагестана.

В свою очередь Ежова рассказала о более чем 200 вывезенных детях. «По обращениям родственников детей предварительно известно, что из Дагестана вывезено в Ирак и Сирию 213 несовершеннолетних. Но эта цифра не окончательная, и она может быть в несколько раз больше», - уточнила Ежова.

По ее словам, при этом не все дети вывезены в Сирию и Ирак, некоторые из них находятся на территории Турции. «Многие родители этих детей именно через Турцию пытались попасть в Сирию и Ирак, но по разным причинам остались там. У многих из этих детей остались матери, но значительная часть - круглые сироты», - сказала Ежова.