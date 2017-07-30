Шесть человек погибли в результате удара международной коалиции в Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское агентство SANA. Жертвами удара стали шесть мирных жителей, еще 10 получили ранения.

Отмечается, что среди погибших и раненых есть женщины и дети. Удар пришелся по больнице Аиша и площади Аш-Шугада в Аль-Букамале, городу нанесен существенный ущерб.

Агентство отмечает, что это четвертый удар международной коалиции за месяц. Ранее обстрелу подверглись поселок Ат-Тиба, селения Ат-Таяна, Аш-Шмейтия и поселок Аль-Кишкия.