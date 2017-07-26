Путин подписал закон о размещении российской авиагруппы в Сирии

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, ратифицирующий протокол к соглашению России и Сирии о размещении авиационной группы ВС России на сирийской территории. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума приняла его 14 июля, Совет Федерации одобрил закон 19 июля 2017 г. Сам протокол был подписан в январе 2017 г. в Дамаске.

Согласно тексту протокола, территория российской авиабазы «Хмеймим» расширяется, Россия и Сирия дают друг другу бесплатный доступ к инфраструктуре общего пользования авиабазы. Российский автотранспорт, выезжающий за пределы базы, получит сирийские номера. Кроме того, в протоколе закреплен статус подразделений российской военной полиции в Сирии, а Россия обязуется информировать сирийскую сторону о применении средств радиоэлектронной борьбы – за исключением «особых случаев». В отличие от бессрочного соглашения 2015 г. срок действия протокола установлен в 49 лет, если у сторон не возникнут возражения.

Внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения определена как задача сирийской стороны, а ПВО, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации является прерогативой российской стороны.

На этой неделе российский Генштаб объявил, что за два последних месяца правительство Сирии увеличило подконтрольную ему территорию почти вдвое. Было освобождено преимущественно от боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) 20 000 кв. км, что составляет 40% подконтрольной сейчас Дамаску территории. По оценке Генштаба, значительную роль в этих успехах сыграли ВКС, которые за эти два месяца совершили 2010 боевых вылетов и нанесли 5850 авиационных ударов.