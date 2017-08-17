Лидер «Шалтай-Болтая» отказался обжаловать приговор

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, осужденный на два года лишения свободы за незаконный доступ к компьютерной информации, передумал обжаловать приговор, сообщил его адвокат Хазрет Бижоев. «Мой подзащитный принял решение, что все-таки не хочет обжаловать приговор, поэтому я вот только-только отправил ходатайство об отзыве своей жалобы. В ближайшее время приговор вступит в силу»,- сказал Бижоев.

Адвокат не стал объяснять решение Аникеева, сославшись на адвокатскую тайну. Ранее сообщалось, что защита обжаловала его приговор, так как он был не согласен с его суровостью. Бижоев отметил, что его подзащитный уже имеет право обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

В четверг Аникеев выступил на процессе в Мосгорсуде в качестве свидетеля обвинения по делу двух других фигурантов - Константина Теплякова и Александра Филинова. Аникеев (он известен в интернете под псевдонимом Льюис), полностью признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осуждён Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал», стала известна несколько лет назад. По данным правоохранителей, она специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента России Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселёв, а также Елена Морозова из группы «Сумма». Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.