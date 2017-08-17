СМИ: полиция застрелила одного из соучастников теракта

Как сообщает испанское издание La Vangurdia, один из участников теракта в Барселоне застрелен. По информации издания, боевик был ликвидирован после перестрелки в городе Сан-Жуст-Десверн, который находится в 11 км от Барселоны. Мужчина на белом Ford Focus не остановился для досмотра. Полицейские преследовали его до Сан-Жуст-Десверна.

Ранее полиция сообщила о задержании одного из участников теракта в Барселоне. Его имя не называется, однако, по данным СМИ, это Дрисс Укабир.

В городе Вик, который находится в 70 км, был обнаружен второй фургон, на котором террористы якобы хотели скрыться.