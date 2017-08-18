Мэр Сиэтла призвал снести памятник Ленину

Мэр американского города Сиэтла Эд Мюррей призвал снести памятник Владимиру Ленину и монумент в честь конфедератов, поскольку они «представляют историческую несправедливость и являются символами ненависти, расизма и жестокости». Об этом пишет газета Seattle Times.

«Они не просто являются символами исторической несправедливости, их существование причиняет боль тем, кто сам или чьи семьи пострадали от этих ужасов. Мы должны снести эти памятники независимо от того, какой политический смысл в них вкладывался в момент возведения. Это касается и мемориалов конфедератам, и статуй основателя авторитарного советского режима», — заявил Мюррей.

Издание отмечает, что оба монумента находятся на частной территории, но мэр Сиэтла все равно убежден, что их нужно демонтировать. В среду некрополь, где они установлены, пришлось закрыть из-за поступивших угроз от противников монументов.