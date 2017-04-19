Против сноса памятников Ленину выступили 79% россиян

Доля россиян, отмечающих положительный вклад Владимира Ленина в историю страны, выросла с 40% в 2006 г. до 56%, сообщают социологи «Левада-центра». Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов (в 2006 г. - 36%). Еще 23% не смогли дать оценку

Оценивая роль личности Ленина в истории страны, 26% россиян высказали мнение, что память о вожде сохранится, но никто уже не пойдет по его пути. Еще 23% отметили, что Ленин вывел страну на путь прогресса и справедливости, 21% - что его идеи были искажены последователями. Каждый пятый (19%) уверен, что Ленин «пытался опираться на лучшие помыслы и надежды людей, чтобы вести их к светлому будущему».

В то же время 15% считают, что Ленин повел страну по ложному пути и это стало причиной многих несчастий и бед, 11% - что он ошибался в своих ожиданиях относительно революции и коммунизма.

79% россиян против сноса памятников Ленину, а 14% согласны с тем, что их нужно снести. Затруднились ответить 8% респондентов.

Более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% - на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Около трети респондентов (31%) уверены, что тело Ленина нужно оставить в мавзолее. Каждый десятый (11%) затруднился с ответом.

Опрос был проведен 31 марта-3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.