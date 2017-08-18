«Коммерсантъ» назвал нового постпреда России при международных организациях

Директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов может занять должность постпреда России при международных организациях в Вене, пишет «Коммерсантъ». Ранее этот пост занимал Владимир Воронков, назначенный на должность руководителя новой структуры — Бюро ООН по борьбе с терроризмом.

Воронков занимал должность постпреда при международных организациях в Вене с 2011 г. В начале августа Владимир Путин подписал указ об его освобождении от должности.

Новым постпредом при международных организациях в Вене должен стать Михаил Ульянов, сообщает издание. В столице Австрии находятся штаб-квартиры, в том числе МАГАТЭ, ОПЕК, ОБСЕ, Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Михаил Ульянов в 1980 г. окончил Московский государственный историко-архивный институт и поступил на работу в МИД. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства и за рубежом. Департаментом по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями он руководит с марта 2011 г.