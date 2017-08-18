Для 86% россиян свадебное торжество является необходимой составляющей бракосочетания

По мнению большинства россиян (86%), свадебное торжество является неотъемлемой частью бракосочетания, однако праздновать его роскошно и дорого считают нужным только 9% граждан, сообщает ВЦИОМ.

77% считают, что к свадебному торжеству нужно относиться адекватно желаниям и финансовым возможностям.

По мнению 11% россиян, свадебное торжество при регистрации брака не обязательно.

Топ-3 народного рейтинга обязательных элементов свадебного обряда: регистрация в ЗАГСе (75%), родные и друзья (61%) и праздничные наряды жениха и невесты - т. е. подвенечное платье и костюм (59%).

Далее следуют: праздничное застолье для молодоженов и гостей в ресторане, дома или в другом месте (56%), прогулка и фотографирование жениха и невесты перед застольем и свадебный торт (по 47%), подарки гостей молодоженам (46%), тамада, развлекающий на свадьбе шутками и конкурсами (43%), выкуп невесты и проезд украшенного автомобильного кортежа с женихом и невестой (по 38%), праздничная дискотека (34%), церковное венчание или другая соответствующая религиозная церемония (31%).