Bosco откроет магазин свадебной одежды

Это может быть один из этапов реконцепции ТЦ «Петровский пассаж», считают эксперты

Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Церемония от Bosco

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Открытие Bosco Ceremony станет логичным продолжением реконцепции Петровского пассажа Максим Стулов / Ведомости

Один из крупнейших игроков на российском рынке люксовых товаров – Bosco di Ciliegi откроет в торговом центре «Петровский пассаж» мультибрендовый магазин одежды для свадьбы и других праздников: Bosco Ceremony. Это «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с планами компании, и подтвердила представитель Bosco di Ciliegi.