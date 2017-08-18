В парламенте Крыма прокомментировали назначение постпреда Порошенко в регионе

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко назначить постоянного представителя в Крыму. Вечером 17 августа Порошенко назначил Бориса Бабина новым постпредом главы украинского государства в Крыму.

«Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет. Крыму как неотъемлемой части Российской Федерации не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке», — сказал Ильясов «РИА Новости».

По его словам, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе. «К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами», — добавил вице-спикер.