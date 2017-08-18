РСТ: россияне начали интересоваться возможностью аннулировать туры в Испанию

Туристы спрашивают о возможности аннулировать или перенести оплаченные туры в Испанию после произошедших там терактов, но реальных отказов нет, сообщила порталу «Интерфакс-туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в пятницу.

«В некоторых турфирмах, далеко не во всех, предлагающих туры в Испанию, в частности в Барселону, зафиксированы звонки от туристов, которые должны в ближайшие дни отправиться в Каталонию. Они спрашивают о возможности аннулировать или перенести тур», - сказала Тюрина.

По ее словам, операторы предполагают, что в сложившейся ситуации каталонские отели могут снимать бронь либо без штрафов, либо с небольшими штрафами, чтобы сохранить лояльность российского рынка.

«Но реальных аннуляций нет и массовых обращений также нет. Объясняется это еще и тем, что сезон практически продан, на ближайшие даты вылетов в Барселону мало», - пояснила она.

Накануне неизвестный на фургоне совершил наезд на пешеходов на центральной улице Барселоны Рамбла. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Среди пострадавших при теракте - граждане больше 25 стран. В пятницу шесть человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, в этом инциденте пострадала гражданка России. Два взрыва были зафиксированы еще в одном испанском муниципалитете - Альканаре, в результате один человек погиб, семеро пострадали.