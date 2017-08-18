Задержан четвертый подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии

Полиция Каталонии сообщила о задержании четвертого подозреваемого в подготовке терактов в Барселоне и Камбрильсе. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали. По последним данным, среди пострадавших одна гражданка России.