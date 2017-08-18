Полиция Каталонии предотвратила еще один теракт

На этот раз вооруженные люди на автомобиле напали ночью на гуляющих по променаду в Камбрильсе

Полиция Каталонии сообщила, что связывает теракты в Барселоне и Камбрильсе JAUME SELLART / EPA / Воток фото

Через несколько часов после теракта в Барселоне, жертвами которого стали по крайней мере 13 человек, полиция Каталонии сообщила, что предотвратила еще один теракт, уже в популярном у туристов городе Камбрильсе. Как пишет El Pais, там полицейские застрелили пятерых подозреваемых террористов, четверо были убиты на месте, причем трое не успели выйти из машины, на которой давили людей, пятый умер позднее от ран.

Около часу ночи по местному времени на променаде в Камбрильсе несколько предполагаемых террористов на автомобиле наехали на прохожих, рассказали источники издания, близкие к следствию. Пострадали шесть человек, двое из них получили тяжелые травмы. Трое из пострадавших были агентами спецслужб, объяснил министр внутренних дел Каталогии Жоаким Форн. Никто из мирных граждан не погиб. Полиция отреагировала быстро, но точная картина событий еще не ясна. Примерно полчаса спустя полиция сообщила, что проводит спецоперацию в Камбрильсе и рекомендовала людям не выходить из дома. После перестрелки с предполагаемыми террористами полиция провела в городе несколько контролируемых взрывов. Источники АР и AFP в полиции города сообщили, что на убитых были пояса со взрывчаткой.

По версии источников La Vanguardia, подозреваемых засекли на полицейском КПП при въезде в Камбрильс, за ними началась погоня. В конце гонки машина террористов перевернулась, они выскочили из нее и начали нападать на окружающих с ножами. После этого полиция начала стрелять.

Полиция Каталонии сообщила, что связывает теракты в Барселоне и Камбрильсе, их могли совершить члены одной джихадистской ячейки. Начальник полиции Жозеп Льюис Траперо заявил, что с ними связан и взрыв в жилом доме в Альканаре, который случился в четверг утром. Это же заявил и министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн радиостанции RAC1. Первоначально предполагалось, что взрыв в Альканаре произошел из-за скопления бытового газа. Здание частично обрушилось, один человек погиб, еще семь получили травмы. В доме полицейские обнаружили около 20 баллонов с пропаном и бутаном. Траперо заявил, что есть основания четко и почти без сомнений предположить, что последовавшие за этим теракты связаны со случившимся в Альканаре. Там задержан один подозреваемый. El Pais предполагает, что во взорвавшемся доме в Альканаре могли изготовить взрывчатку для терактов. В полиции эту версию не комментировали.

Второй подозреваемый по делу о терактах был задержан в Риполе, где живет 28-летний Дрисс Укабир, на имя которого был взят напрокат белый фургон, которым давили людей в Барселоне. Вечером в четверг, уже после теракта, сообщалось, что он сам явился в полицию и заявил, что брат украл у него документы. Он был задержан и ночь провел в тюрьме. Это гражданин Марокко, ранее живший в Марселе и имеющий право проживать в Испании. В связях с террористами или в чрезмерной радикализации он не был замечен.

Ответственность за теракт в Барселоне взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России). Там около 17.00 фургон проехал около 600 м, давя людей, по пешеходной части популярной у туристов улицы Рамбла в центре города. Погибли не менее 13 человек, больше 100 получили травмы. Водителя фургона полиция не смогла найти и задержать.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой прервал отпуск и направился в Барселону, представители руководства города и Каталонии также прервали отпуска и провели экстренное заседание. Президент генералитета Каталонии Карлес Пудчемон объявил в регионе трехдневный траур.

Теракт 17 августа в Барселоне