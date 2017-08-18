Число погибших при терактах в Каталонии выросло до 14

Умер один из пострадавших при атаке в Камбрильсе. Об этом экстренные службы Каталонии сообщили в Twitter. Таким образом, общее число погибших при терактах в Барселоне и Камбрильсе выросло до 14.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали. По последним данным, среди пострадавших одна гражданка России.