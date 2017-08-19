ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Сургуте

Ответственность за нападение в Сургуте взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов, со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство Amaq.

Сегодня утром вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре Сургута. В результате инцидента пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В полиции ранее говорили, что версия теракта не рассматривается в качестве основной.

Нападавший был застрелен прибывшими на место сотрудниками ППС. Его личность установлена, это местный житель 1994 года рождения. Имя преступника не называется. Полиция проверяет информацию о том, что он страдал психическим расстройством.