Путин отправил в отставку первого замминистра юстиции

Президент Владимир Путин своим указом снял с должности первого замминистра юстиции Сергея Герасимова. Как сообщает «Интерфакс», указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

В январе Герасимов участвовал в обсуждении статьи Уголовного кодекса об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов, которую оспаривал в Конституционном суде первый осужденный по этой статье Ильдар Дадин. «Очевидно, что неоднократное совершение административных правонарушений лицом, ранее привлекавшимся к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, свидетельствует о недостижении целей административного наказания, в связи с чем может возникнуть необходимость применения мер уголовной ответственности», – писал тогда Герасимов в отзыве Минюста. Ведомство смущала только формулировка примечания к ст. 212.1, из которого следует, что, если нарушитель, получивший уголовное наказание, опять нарушит закон о митингах, ему снова грозит лишь административное взыскание.

До того он участвовал в дискуссиях об НКО – иностранных агентах.