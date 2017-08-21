Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 10 000 кв. м

Площадь пожара в центре Ростова-на-Дону достигла 10 000 кв. м, горит 25 частных домов, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Из-за крупного возгорания в городе введен режим ЧС. Тушению мешает ураганный ветер. Информации о погибших не поступало, 22 человека обратились в больницу. «Из них три человека с ожогами поступили в больницу скорой медпомощи Ростова-на-Дону, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Еще четверо обратились в травмпункт», - сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

На место происшествия прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что пострадавшим будет оказан материальная поддержка. «Компенсация обязательно будет из областного и из городского бюджета. Организован оперативный штаб, развернуты места временного размещения, они укомплектованы необходимым оборудованием для размещения людей», - заявил губернатор.