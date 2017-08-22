Минэкономразвития: Новые санкции США против России противоречат нормам ВТО

Новые санкции США в отношении России содержат элементы, противоречащие принципам ВТО, заявил в интервью «Интерфаксу» директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

«Совершенно очевидно есть элементы, которые не соответствуют стандартам и обязательствам ВТО. Например, ограничения на поставку отдельных видов оборудования и технологий для бурения нефти. Вторая тема – это ограничения, касающиеся строительства и эксплуатации экспортных трубопроводов, – этого не было», – сказал он.

«Вопрос – что с этим делать в ВТО – лежит в другой плоскости. Мы, наверное, должны взвешивать последствия от любой эскалации нашего правового конфликта с тем, как это отразится на многосторонней системе вообще и на системе ВТО. Это, конечно, политика. А ВТО лучше себя чувствует, когда занимается регулированием торговли, а не политикой», – ответил он на вопрос, какие действия Россия может предпринять в ВТО в отношении этих санкций.

При этом Медведков высказал мнение, что процедура отмены новых санкций в США будет посложнее, чем отмена известной поправки Джексона – Вэника.