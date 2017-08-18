Новак: санкции США не повлияют на строительство «Турецкого потока»

Новые санкции США в отношении России не представляют угрозы строительству газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Об этом сообщил министр энергетики России и сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Все контракты, касающиеся строительства газопровода "Турецкий поток", заключены, строительство идет полным ходом, поэтому мы здесь исходим из того, что проект будет реализован независимо от того, какие нормативно-правовые акты или законы принимаются. Что касается закона, принятого и подписанного в Соединенных Штатах Америки, - по нему очень много неопределенности», - сказал он.

По словам министра, на сроки строительства АЭС «Аккую» санкции также не окажут влияния. «Нет, мы не видим здесь рисков», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.