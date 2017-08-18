«Газпром» уложил 18% морской части «Турецкого потока» за три месяца

«Газпром» уложил порядка 18% из 910 км морской части газопровода «Турецкий поток» за три месяца с начала укладки. Это следует из выступления министра энергетики России Александра Новака на пленарной сессии международной выставки в Измире. «Успешно реализуется проект по строительству газопровода "Турецкий поток", который призван повысить энергобезопасность Турции и Европейского союза в целом. В мае текущего года у российского побережья Черного моря началось строительство газопровода. На настоящий момент уложено свыше 170 км газопровода», - сказал он.

«Газпром» 7 мая начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» у российского побережья Черного моря. Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

«Турецкий поток» стал заменой остановленному «Газпромом» проекту «Южный поток». Он предусматривал строительство трубы по дну Черного моря в Болгарию. Но проект сорвался, и уже завезенные в Болгарию трубы было решено использовать под проект «Турецкий поток». Последний предусматривает строительство двух ниток газопровода пропускной способностью до 15,75 млрд куб. м каждая: одну – для Турции, вторую – для транзита в Европу. Но пока заключено лишь межправительственное соглашение с Турцией о поставках газа по первой нитке трубы.

Общая стоимость проекта ранее при возможном строительстве четырех ниток оценивалась в 11,4 млрд евро. Инвестиции «Газпрома» в этот проект только в 2017 г. составят 42 млрд руб.

В июле стало известно о начале строительства «Газпромом» второй нитки «Турецкого потока». Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер «Газпрома» на прокладку трубы под водой.