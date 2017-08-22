Путин обсудит с госсекретарем Ватикана ситуацию в Сирии и на Украине

Президент России Владимир Путин примет 23 августа государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, который будет находиться в России с визитом, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

«Планируется обсуждение ключевых вопросов российско-ватиканских межгосударственных отношений, в том числе в политической и культурно-гуманитарной областях», – говорится в сообщении.

Предполагается также обмен мнениями о положении христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, ситуации в Сирии и на Украине, информирует пресс-служба.

Перед визитом Паролина в СМИ появилась информация, что визит кардинала в Россию может стать подготовкой к приезду самого понтифика. Однако руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) заявил, что посещение России в ближайшее время не входит в планы папы римского Франциска.

Представитель католической церкви в России, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский подтвердил, что приезд папы римского в Москву не планируется. По его словам, Россия и российское общество не готовы к приему понтифика.