Папа римский встретился с Трампом в Ватикане

Президент США Дональд Трамп 24 мая прибыл в Ватикан на встречу с папой римским Франциском, сообщает CNN. Папа римский принимает американского президента в Апостольском дворце. Согласно плану, встреча должна продлиться 20 минут. Президента США сопровождают супруга Мелания и дочь Иванка.

Ранее 23 мая Трамп посетил город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан для встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Кроме того, накануне Трамп посетил Иерусалим, где провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

После визита в Израиль американский лидер направился 24 мая в Ватикан, а также пробудет в Италии с 26 по 27 мая.

25-26 мая Трампа ожидают в Брюсселе.