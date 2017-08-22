Пожар в Ростове-на-Дону потушен через сутки после начала

Крупный пожар в Ростове-на-Дону удалось полностью потушить только через сутки после начала. «Полная ликвидация пожара в Ростове-на-Дону в 13.21 мск», – сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, сегодня при разборе завалов по адресу: Чувашский переулок,76, обнаружено тело одного погибшего, его личность устанавливается. В тушении пожара принимали участие почти 2000 пожарных и более 200 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и самолеты сбросили 915 т воды.

По данным МЧС, первое сообщение о пожаре в частном секторе в центре Ростова-на-Дону поступило в 12.52 мск накануне, 21 августа. Сгорело более 100 домов на площади 10 000 кв. м. Вводилось чрезвычайное положение. Из зоны возгорания эвакуированы 650 человек. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы. К утру вторника получены заявления от 467 пострадавших на пожаре, район пожара охраняется от мародеров.