Главный подозреваемый по делу о теракте в Турку признал вину в убийствах

18-летний Абдеррахман Мешках из Марокко в суде признал вину в убийстве двух человек и нанесении резаных ран еще восьми человекам в Турку. Это Reuters сообщил его адвокат Каарле Гуммерус. По его словам, его клиент сделал это признание на закрытом судебном заседании, но отрицает, что хотел совершить теракт. «Из того, что на данный момент представил следователь, нападение не обязательно было совершено из террористических побуждений», – сказал Гуммерус.

Уездный суд Варсинайс-Суоми 22 августа начал рассматривать запросы следствия об арестах подозреваемых. Следствие просит арестовать Мешкаха и еще троих выходцев из Марокко, которые подозреваются в причастности к убийствам с террористическими целями и в покушениях на убийство.

Позднее «Фонтанка.fi» со ссылкой на микроблог Центрального бюро расследований сообщила, что Мешках арестован. В судебном заседании он участвовал из больницы, по видеосвязи и с переводчиком.

Мешках был задержан после того, как 18 августа начал нападать с ножом на людей в Турку. Сообщалось, что он старался нападать на женщин. Полицейский ранил его, после этого нападавший был задержан и госпитализирован. Первое время он отказывался разговаривать со следователями, но затем его все же удалось допросить. Сообщалось, что он просил об убежище в Финляндии, но получил отказ.

Президент Финляндии Саули Ниинистё 22 августа на встрече с послами Финляндии в Хельсинки заявил, что страна не может закрыть двери перед беженцами и мигрантами, «иначе она замкнется в себе», к тому же она должна придерживаться ранее взятых обязательств. Его цитирует Yle. Он считает, что восстановление пограничного контроля на западной границе не остановит поток беженцев, суды таким просителям отказывают обоснованно и эти люди должны уважать решения финских судов.