Жертвами нападения в Турку стали два человека

Два человека погибли, шесть получили ранения при нападении вооруженного мужчины в финском городе Турку, передает Yle со ссылкой на полицию.

Нападавшему удалось ранить восемь человек, двое из них скончались, заявил представитель полиции на пресс-конференции в пятницу вечером. Медики уточнили, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.

В настоящее время инцидент пока не рассматривается как террористическая атака, полиция пытается выяснить, действовал ли нападавший в одиночку или у него были сообщники.

Министр внутренних дел Паула Рисикко зна пресс-конференции заявила, что личность нападавшего не установлена, сейчас власти пытаются собрать о нем как можно больше информации. К этой работе привлечены иммиграционные ведомства, по словам Риссико, подозреваемый выглядит, как иностранец.

Нападение на прохожих произошло сегодня в Турку около 16.00. Вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек, после чего полиция открыла огонь. Неизвестный был ранен в ногу, его удалось задержать.