В Турку мужчина с ножом напал на прохожих

В финском городе Турку мужчина с ножом напал на прохожих. Несколько человек получили ранения, сообщает полиция в Twitter. Подозреваемый был задержан, он ранен в ногу. Полиция разыскивает возможных сообщников нападавшего.

Инцидент произошел в районе площади Пуутори, жителей Турку попросили избегать этого района города, передает BBC. По словам очевидцев Yle, один человек погиб и двое ранены. В аэропортах и на вокзалах усилены меры безопасности.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что его правительство внимательно следит за ситуацией. Министр внутренних дел и комиссар национальной полиции выехали в Турку.