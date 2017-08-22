Два сообщества Кипра могут жить вместе, если не заставлять их «обслуживать третьи стороны» – президент Кипра

Президент Кипра Никос Анастасиадес заявил, что живет сейчас в ладу со своей совестью, зная, что сделал все возможное для достижения соглашения об объединении Кипра на последних переговорах в Швейцарии. Два сообщества Кипра могут объединиться и жить вместе, «если ни греков-киприотов, ни турок-киприотов не заставлять обслуживать третьи стороны», заявил Анастасиадес в понедельник на всемирной конференции киприотов, живущих за границей. Каждая из сторон должна уважать национальную идентичность и культурные традиции другой, поскольку у них будет «один дом – Кипр», добавил он.

По словам президента, он приложил много усилий к тому, чтобы заключить соглашение, которое бы позволило превратить Республику Кипр в современное европейское независимое государство. Однако достичь этого можно лишь в том случае, если освободить страну от иностранной оккупационной армии и устаревшей системы гарантий, считает Анастасиадес.

После вторжения в 1974 г. на Кипре остается 30 000-ный контингент турецких военных. Переговоры об объединении острова, проходившие под эгидой ООН, провалились в начале июля. Камнем преткновения стал как раз вопрос о нахождении там турецких войск. Греки-киприоты, а также Греция настаивали на их полном выводе. Обеспечивать безопасность на Кипре, по их предложению, могли бы международные силы при поддержке Совета Безопасности ООН. Турки-киприоты не хотели вывода войск, так как считали их гарантией своей безопасности.