Переговоры об объединении Кипра провалились

Президент Кипра Анастасиадес, лидер Северного Кипра Акынджи и генсек ООН Гутерриш (на фото слева направо) не смогли договориться об объединении острова Xu Jinquan / Zuma / ТАСС

Финальный раунд переговоров об объединении Кипра, проходивший в Швейцарии при участии ООН, завершился неудачей. «Мне очень жаль, но, несмотря на сильную заинтересованность и стремления делегаций и различных сторон, конференция по Кипру закрывается без достижения соглашения», – заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кипр разделен на две части с 1974 г., когда Турция ввела на остров войска в ответ на попытку переворота, осуществленную сторонниками военной диктатуры в Греции. В результате этого конфликта северная часть осталась под контролем турков-киприотов. Лидер Северного Кипра Мустафа Акынджи и президент Кипра Никос Анастасиадес выступают за объединение острова, и очередной этап переговоров начался в 2015 г. при поддержке ООН, ЕС и Великобритании, являющейся гарантом интересов Кипра по договору о предоставлении независимости от 1960 г. Завершился он 10-дневным саммитом в швейцарском городе Кран-Монтана, в котором помимо Анастасиадеса и Акынджи принимали участие министры иностранных дел Греции, Турции, Великобритании, представители ЕС и ООН.

«Мы были так близки [к договоренности]», – посетовал в разговоре с Reuters один из дипломатов, участвовавших в переговорах. Чтобы помочь сторонам достичь компромисса, Гутерриш в четверг прибыл в Кран-Монтану. По информации The Wall Street Jоurnal, «воспользоваться историческим шансом» лидеров Кипра призвал по телефону вице-президент США Майкл Пенс.

Однако камнем преткновения стали вопросы обеспечения безопасности и присутствия на острове турецких военных. По словам дипломатов, отзывы которых приводят WSJ и Reuters, «запросы [греков-киприотов] были слишком высоки», а Турция готова была предложить слишком мало. Греки-киприоты и сама Греция настаивают на полном выводе турецких войск с острова. Обеспечивать безопасность на Кипре, согласно их предложению, могли бы международные силы при поддержке Совета Безопасности ООН. Турки-киприоты выступают против вывода войск, видя в них гарантию своей безопасности. По информации Reuters, сейчас в Северном Кипре находятся 30 000 турецких военных.

Некоторое время назад появились признаки того, что турецкая сторона готова пойти на уступки, а греки-киприоты были готовы на компромисс по другому ключевому вопросу – по очередному президентству на острове. Но греки потребовали от турецкой стороны письменных обязательств отказаться от права интервенции, рассказал Reuters дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров. Он возлагает вину за срыв переговоров на обе стороны: турки-киприоты, по его словам, оказались «слегка ненасытными» и «слишком самонадеянными», а греки, вероятно, совершили тактическую ошибку, потребовав от турецкой стороны письменных обязательств до заключения основного соглашения.

«Сегодняшнее развитие событий никоим образом нельзя назвать позитивным, но это не конец пути», – заявил представитель кипрского правительства Никос Христодулидес. Однако дальнейшие перспективы переговорного процесса неясны. «Этот результат демонстрирует невозможность достижения соглашения в рамках, установленных [ООН]. Бесполезно настаивать на этом», – написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Правительство Великобритании «очень разочаровано» итогами переговоров, но подчеркнуло свою решимость добиться соглашения. «Конференция закрыта. Но это не значит, что никакие другие инициативы для решения проблемы Кипра не могут существовать», – заявил Гутерриш.

Проблема Кипра стоит на повестке дня ООН уже несколько десятилетий. Ранее попытки договориться об объединении острова неоднократно проваливались. Последняя была предпринята в 2004 г. Тогда прошел референдум по предложенному ООН сценарию объединения, и члены турецкой общины поддержали его, а греческой – отвергли.

Соглашение об объединении могло бы принести острову экономические выгоды, например через него могли бы пройти газопроводы, соединяющие Европу и Ближний Восток, подчеркивает WSJ. Разработка месторождений газа на шельфе острова, которую на следующей неделе должна начать французская Total, – еще один фактор роста напряженности между сторонами конфликта. Турция настаивает, что граждане Северного Кипра имеют право на доходы от добычи природных ресурсов на острове, и угрожает применением военной силы, если Кипр начнет разработку месторождений в одностороннем порядке.