Порошенко предложит объявить перемирие в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе телефонной конференции в «нормандском формате», которая состоится вечером во вторник, 22 августа, он намерен поднять вопрос о прекращении огня в Донбассе с 25 августа или с 1 сентября.

«Через три с половиной часа в Киеве сегодня вечером у меня произойдет телефонная конференция в "нормандском формате", где мы будем настаивать и относительно усиления вооруженной миссии на Донбассе, и относительно введения миротворцев ООН, и относительно объявления режима прекращения огня с 25 или с 1 сентября, чтобы дети могли хотя бы в школу пойти», - сказал Порошенко в ходе церемонии открытия отремонтированного музыкального драматического театра в Северодонецке Луганской области.

Сегодня в украинских СМИ появилась информация, что на недавней встрече в Минске помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером достигнута договоренность о «выводе российских сил из Донбасса». Информация давалась со ссылкой на замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Гримчака.