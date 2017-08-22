Компания «Гефест», включенная в санкционный список США, не заключала сделки в КНДР

Компания «Гефест», включенная минфином США в санкционный список из-за контактов с КНДР, не заключала сделок в Северной Корее и не имела контактов с правительством страны по меньшей мере пять лет. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Гефеста» Рубен Киракосян.

«Сделки с КНДР не было, но контакт был. С их стороны было официальное предложение поставить нам прокатный стан. Мы встречались и у нас, и у них в посольстве. Но потом никаких контактов не было, по крайней мере, в последние 5-6 лет», - сказал он.

По словам Киракосяна, стороны также рассматривали возможность поставок в КНДР вина и сигарет армянского производства, но на сделку так и не вышли.

Минфин США во вторник ввел индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за контактов с КНДР. Под санкции, помимо прочих, попал и гендиректор компании «Гефест» Рубен Киракосян.