США внесли в санкционный список по КНДР четырех россиян

Департамент минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть человек, включая четырех россиян, говорится в заявлении ведомства.

В санкционный список вошли: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.

Также под санкции попала компания «Гефест-М», зарегистрированная в Москве. Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией «Тангун». Ограничения коснулись пяти компаний из КНР, двух из Намибии и двух из Сингапура.

«Считаем неприемлемым, что отношения Северной Кореи с гражданами и компаниями Китая, России и других стран дают ей средства для разработки оружия массового поражения и дестабилизации в регионе, - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина. - Наши действия находятся в согласии с режимом санкций ООН и демонстрируют реальные последствия нарушения этого режима и поддержки Северной Кореи».

В июне минфин уже вводил санкции против граждан России в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings. Кроме того, США ввели санкции против трех российских компаний — Независимой нефтегазовой компании, «ННК Приморнефтепродукт» и Ardis-bearings (ООО «Ардис-Подшипник», гендиректором и владельцем которого является Мичурин).