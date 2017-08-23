«Нормандская четверка» поддержала прекращение огня на Донбассе

Лидеры России, Германии, Франции и Украины поддержали ожидаемое решение контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе «об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года». Об этом говорится в совместном заявлении, согласованном участниками «нормандской четверки» в ходе телефонной беседы 22 августа. Решение о прекращении огня, как ожидается, будет принято сегодня.

«Лидеры выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведёт к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности на благо школьников и всего гражданского населения Донбасса», - отмечается в сообщении. Они также обязались «продолжать оказывать личное содействие» дальнейшей реализации минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко отдельно выразил поддержку круглосуточной работе передовой базы СММ ОБСЕ в городе Счастье под Луганском, сообщает его пресс-служба.