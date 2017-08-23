СМИ: Командующего Седьмым флотом США отправят в отставку после нескольких столкновений кораблей

Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окойн будет отправлен в отставку после серии столкновений кораблей, повлекших человеческие жертвы. Первой об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, затем это подтвердили и источники Reuters. WSJ отмечает, что и ранее предполагалось, что Окойн в сентябре должен был уйти в отставку по выслуге лет, однако после аварий командование флотом было решено сменить в спешном порядке.

В ночь на 21 августа к востоку от Малаккского пролива и Сингапура ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся с нефтяным танкером, без вести пропали 10 моряков. В июне у берегов Японии столкнулись эсминец «Фицджералд» и контейнеровоз ACX Crystal, тогда погибли семь моряков, которые застряли в деформированных отсеках корабля. Reuters отмечает, что с начала года зафиксировано четыре крупных инцидента с участием кораблей Седьмого флота.

Когда будет объявлено о смене командующего, еще неясно. Раньше предполагалось, что Окойна сменит заместитель командующего Тихоокеанским флотом Филлип Сойер. Сейчас источник Reuters говорят, что это может быть командующий Тихоокеанским флотом адмирал Скотт Свифт.