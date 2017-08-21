Эсминец США столкнулся с нефтяным танкером: 10 моряков пропали, пятеро ранены

Столкновение ракетного эсминца США John S. McCain с нефтяным танкером Alnic MC произошло к востоку от Малаккского пролива и Сингапура, в 06.24 по токийскому времени (00.24 мск), сообщает базирующийся в Японии седьмой флот ВМС США. В результате инцидента 10 моряков пропали без вести. Из пяти раненых четверо были эвакуированы в больницу Сингапура, угрозы их жизни нет. Пятому пострадавшему помощь была оказана на месте. Всего в команде корабля состоит 338 моряков.

В момент инцидента военный корабль направлялся в порт Сингапура. В результате столкновения эсминец получил повреждение кормы, но продолжил самостоятельное следование прежним курсом. О повреждениях танкера и возможной утечке нефтепродуктов пока не известно.

Власти Малайзии заявили, что столкновение произошло в их территориальных водах и что они помогают в проведении поисково-спасательной операции, ведущейся силами Сингапура, передает Reuters.

Это уже вторая подобная коллизия а последние два месяца. В июне 7 моряков погибли в результате столкновения эсминца Fitzgerald с контейнеровозом неподалеку от Японии, напоминает Associated Press. CNN указывает, что в течение года неприятности случались и с другими военными кораблями США: один из них сел на мель, другой – столкнулся с рыболовецким судном.

Представитль ВМС США заявил CNN, что незадолго до столкновения John S. McCain испытывал потерю рулевого управления, но неисправность была устранена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновение эсминца США с танкером, ходящим под флагом Либерии, «это очень плохо», сообщает NBC в своем твиттере.

Сенатор Джон Маккейн написал в своем твиттере, что молится за моряков эсминца, названного в честь адмиралов США, его отца и деда.