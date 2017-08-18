Командование эсминца Fitzgerald уволено после гибели семи моряков

Три старших офицера Военно-морских сил США отстранены от командования после столкновения эсминца Fitzgerald с филиппинским грузовым кораблем. Об этом пишет Military.com со ссылкой на замначальника ВМС США Билла Морана.

Эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal в ночь на 17 июня. Столкновение произошло в Японском море, неподалеку от порта Йокосука. В момент столкновения многие члены экипажа Fitzgerald спали. Эсминец получил пробоину ниже ватерлинии, был частично затоплен. В результате инцидента погибли семь моряков.

Отмечается, что коммодор Брайс Бенсон и два старших офицера уволены, потому что руководство ВМС «потеряло к ним доверие и уверенность в их способности управлять экипажем». Также около 10 матросов будут наказаны за «серьезные ошибки» в момент инцидента.

Погибшие моряки посмертно представлены к новым званиям, говорится в сообщении ВМС США в Twitter.