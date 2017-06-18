Найдены тела моряков, пропавших после инцидента с эсминцем ВМС США

Обнаружены тела семи моряков, пропавших после столкновения эсминца ВМС США Fitzgerald с торговым судном. Об этом сообщается на сайте 7-го флота США. «Поисково-спасательные бригады получили доступ к участкам, которые были повреждены во время столкновения, пропавшие моряки находились в затопленных отсеках», — говорится в сообщении.

Столкновение произошло рано утром в субботу, недалеко от японского города Йокосука. Три человека получили травмы, в том числе капитан военного корабля. Причины произошедшего устанавливаются.

Тела моряков переданы в госпиталь города Йокосука, где они будут идентифицированы. Их семьям направлены уведомления, родственникам предоставят необходимую поддержку. Имена моряков не называются до подтверждения их личностей.