Семь моряков пропали после столкновения эсминца ВМС США с торговым судном

Ракетный эсминец ВМС США в субботу рано утром столкнулся с контейнеровозом, шедшим под филиппинским флагом, сообщает Reuters. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука.

В результате столкновения три человека получили ранения, в том числе капитан военного корабля. Семь моряков числятся пропавшими без вести, ведется поисковая операция.

Причины произошедшего устанавливаются. Отмечается, что эсминец продолжил движение самостоятельно, несмотря на частичное подтопление и повреждение правой стороны.