Названы имена погибших при столкновении американского эсминца с контейнеровозом

ВМС США назвали имена семи моряков, погибших при столкновении эсминца Fitzgerald с контейнеровозом ACX Crystal. Это сообщает ВВС. Еще трое американцев получили травмы. Погибших нашли дайверы в затопленных каютах.

Столкновение произошло в 2.30 ночи в субботу в Японском море, неподалеку от порта Йокосука. В момент столкновения многие члены экипажа Fitzgerald спали. Эсминец получил пробоину ниже ватерлинии, был частично затоплен и не пошел ко дну только благодаря действиям экипажа, который сумел остановить приток воды.

Командование флота ведет расследование инцидента. Судя по записям трафика судов, ACX Crystal резко сменил курс за 25 минут до столкновения. Данных о передвижении эсминца в открытом доступе нет, отмечает ВВС.