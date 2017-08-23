РВИО предлагает «Эху Москвы» Владимира Чурова в качестве ведущего

Российское военно-историческое общество подготовило и предложило «Эху Москвы» цикл радиопередач о выдающихся военачальниках. В качестве ведущего организация предложила бывшего председателя Центризбиркома Владимира Чурова, сообщает ТАСС. Чуров руководит научным советом РВИО.

Цикл «Люди войны» подготовлен научным советом по «уникальным архивным материалам», слушателям обещаны неизвестные ранее факты биографий, взаимоотношений с верховной властью и личной жизни полководцев. Предполагается, что личности военачальников Чуров будет обсуждать с приглашенными гостями - «экспертами, известными историками, писателями, политологами».

«Те факты и материалы, которые мы планируем обнародовать в радиоэфирах и затем на портале "История.рф", помогут по-новому взглянуть на многие события переломного периода нашей истории начала ХХ века, - приводит пресс-служба РВИО слова исполнительного директора Владислава Кононова. - Проанализировав тематику и содержание исторических и публицистических программ на различных радиостанциях, мы пришли к выводу, что "Эхо Москвы" - наиболее подходящий партнер для этого проекта».