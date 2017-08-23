МИД Египта отказался от переговоров с зятем Трампа

Египет отменил запланированную встречу министра иностранных дел страны Самеха Шукри с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как сообщает Reuters, это произошло после того, как США решили приостановить предоставление Египту финансовой помощи на миллионы долларов. Президент Абдель Фаттах аль-Сиси с Кушнером и его делегацией встретится позднее в среду, сообщил офис президента.

Ранее два информированных источника в США сообщили Reuters, что Вашингтон решил отказать Египту в предоставлении $95,7 млн финансовой помощи и отложить передачу еще $195 млн, поскольку в этой стране не заметен прогресс в вопросах прав человека и демократии. МИД Египта заявил, что такое решение означает, что в Вашингтоне слабо оценивают стратегическую ценность двусторонних отношений и не понимают важность поддержания стабильности в Египте. Каир также предупредил о возможных негативных последствиях в деле достижения общих целей.

Представитель МИД Египта отказался назвать причину отмены встречи с Кушнером. Представитель посольства США в Каире заявил, что твердой договоренности об этой встречи вовсе не было, потому что график визита довольно гибкий.