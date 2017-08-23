ФСО намерена участвовать в информационной борьбе

Список компетенций Федеральной службы охраны (ФСО) пополнится участием в информационном противоборстве, в том числе международном. Это следует из опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов проекта президентского указа.

Помимо защиты персональных данных объектов госохраны и членов их семей в документе прописаны полномочия ФСО участвовать «в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и в проведении мероприятий по информационному противоборству». Также ФСО обеспечивает «функционирование и развитие» ведомственного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, находящиеся в ведении ФСО.

Указ приводит положение о ФСО в соответствие с ФЗ от 1 июля 2017 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной охране» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», говорится в пояснительной записке.

Недавно Госдума приняла законопроект о расширении полномочий ФСО. Принятые поправки дают органам госохраны право использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертолетные станции, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. После того как закон вступит в силу, сотрудникам ФСО будет запрещено размещать в СМИ и интернете информацию. Их также включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации.