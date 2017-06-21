В Госдуме объяснили, какие данные охраняемых персон сможет закрыть ФСО

Новый закон о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО) не предполагает того, что доступ к информации об имуществе и доходах охраняемых персон будет закрыт. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Новые правила никак не ограничат доступ к информации об имуществе объектов государственной охраны. Информация о доходах и расходах охраняемых лиц должна в обязательном порядке размещаться в открытом доступе, как того требует антикоррупционное законодательство», – сказал он.

Пискарев добавил, что «закрытыми будут только сведения о их месте проживания и месте пребывания для недопущения противоправных посягательств и исключения возникновения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны». У всех органов власти, которые следят за соблюдением антикоррупционного законодательства, будет доступ к необходимым данным.

Сегодня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении полномочий ФСО. Принятые поправки дают органам госохраны право использовать на безвозмездной основе аэропорты, аэродромы, вертолетные станции, посадочные площадки, морские и речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. После того как закон вступит в силу, сотрудникам ФСО будет запрещено размещать в СМИ и интернете информацию. Их также включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

В законопроекте прописано право ФСО «принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей». Обработка таких данных может осуществляться с согласия охраняемых лиц или с согласия органов госохраны, кроме персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами.