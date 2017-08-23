МИД Судана выразил соболезнования в связи со смертью посла России

Министерство иностранных дел Судана выразило соболезнования в связи со смертью посла России в Хартуме Миргаяса Ширинского. Дипломат «прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами в различных сферах», говорится в заявлении ведомства североафриканской республики.

О смерти посла России стало известно ранее. Дипломату было 62 года, его тело, по данным канала Al Arabiya, было найдено в бассейне в его резиденции.