Чистяков отменил концерты в России после задержания Серебренникова

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков, который недавно решил перебраться в США из-за запрета в России «Свидетелей Иеговы», отменил запланированные в России концерты. Он опубликовал заявление на своем сайте, объяснив, что ранее собирался их отработать не только из соображения заработка, но и чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас он принял решение пока в Россию не ездить.

Требование Москвы сократить дипмиссию США в ответ на санкции и ограничение работы дипломатов с визами поставил под вопрос оформление визы, нужной музыканту для возвращения в Америку после концертов, объяснил он. Оформление визы в Мексике или Германии усложнило бы организацию гастролей и сделало бы программу дороже. Однако последней каплей для Чистякова стало задержание и домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Он считает дурным знаком то, что «деятелей культуры начали потрошить», при том что «воруют очень многие», «причем по определению»: «Законодательство РФ финансовое и налоговое сознательно усложняется, и найти организацию или предпринимателя, к которым есть к чему докопаться, не составляет труда». События в России заставляют его опасаться за свою свободу и жизнь. «Это очень печально, что мы не сможем увидеться, и серьезная потеря в финансовом отношении, но увы - как говорил Остап Бендер, «мне моя жизнь дорога как память», - объяснил Чистяков.