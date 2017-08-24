«Дождь» рассказал о «даче друзей Путина» из фильма о Шерлоке Холмсе

Усадьба под Выборгом вилла Селлгрена, в которой снимались эпизоды из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Двадцатый век начинается», перешла в собственность семьи друга Владимира Путина и может использоваться как одно из мест отдыха президента, сообщил «Дождь» со ссылкой на источники. Телеканал рассказал о вилле 1913 года постройки на острове Лодочный, которую недавно отреставрировали. Ссылаясь на данные Росреестра, канал добавил, что рядом построен особняк площадью 1500 кв. м, еще несколько зданий по 500 кв. м каждое, а также оборудованы пирсы и вертолетная площадка.

«После 2010 г. там начали строить дачу Путина. Он отдыхал на ней как минимум один раз. Возил его туда в том числе бывший глава района Георгий Порядин, который был человеком Ильи Трабера», — рассказал «Дождю» источник, близкий к администрации Выборгского района.

До 2014 г., по данным Росреестра, территория усадьбы принадлежала руководителю «Балтийской медиа группы» Олегу Руднову, сейчас - компании «Север», бенефициаром которой является сын Руднова Сергей. Олег Руднов скончался в 2015 г., бизнес унаследовал его сын. «Дождь» со ссылкой на «Коммерсантъ» напоминает, что Руднов - «давний друг Путина», они познакомились в 1996 г., когда вице-мэр Путин руководил избирательной кампанией Анатолия Собчака на выборах мэра Петербурга, а Руднов - «Пятым каналом», который обеспечивал кампании информационную поддержку. Руднов возглавлял компанию «Волна» виолончелиста Сергея Ролдугина, которая контролировала несколько петербургских СМИ, также он связан и с банком «Россия», среди акционеров которых Ролдугин, Николай Шамалов и Юрий Ковальчук, напоминает «Дождь». Канал упоминает и другие бизнес-связи Руднова с людьми, которых называют близким кругом Путина.

В администрации Ленобласти и пресс-службе президента на запрос «Дождя» о вилле не ответили, в администрации Выборгского района официально сообщили, что территория усадьбы находится в частной собственности, а посещал ли ее Путин, им неизвестно.