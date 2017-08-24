В Нидерландах второй человек задержан в связи с террористической угрозой

В Нидерландах второй человек задержан после того, как в Роттердаме был отменен концерт группы Allah-Las в связи с угрозой теракта. Как сообщает ВВС со ссылкой на телерадиокомпанию NOS, это 22-летний мужчина, его задержали в 2 часа ночи в Брабанте по подозрению в угрозе совершить теракт.

Ранее сообщалось, что рядом с концертной площадкой Maassilo, где должны были выступить Allah-Las, задержали подозрительного водителя фургона с газовыми баллонами. После допроса полиция сообщила, что задержанный пьян и никак не связан с предупреждением о готовящемся теракте, которое голландцы получили от испанской полиции и спецслужб.

Концерт Allah-Las был отменен незадолго до его начала по решению властей Роттердама. Музыкантов вывели из Maassilo в сопровождении полиции.