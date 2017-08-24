В Роттердаме отменили концерт после предупреждения от Испании о возможном теракте

В Роттердаме отменили концерт американской группы Allah-Las после предупреждения о террористической угрозе от полиции Испании, сообщает ВВС. Через несколько часов после того, как это решение было принято, неподалеку от концертной площадки Maassilo обнаружили фургон с газовыми баллонами. Водитель фургона, у которого испанские регистрационные номера, задержан, сообщил журналистам мэр города Ахмет Абуталеб. По его словам, пока неясно, связан ли водитель - гражданин Испании - с предупреждением о возможном теракте. Мэр предостерег от поспешных выводов, но добавил, что полученная от испанцев информация была достаточно серьезной, чтобы отменить концерт. Водителя будут допрашивать, фургон осмотрели эксперты-взрывотехники. Водитель был пьян, отмечает El Pais. Группа Allah-Las регулярно получает угрозы из-за своего названия, отмечает ВВС.

По данным Абуталеба, теракт планировался во время концерта. Зал в Maassilo вмещает около тысячи человек. Концерт был отменен, когда еще пришло немного зрителей. Участников Allah-Las вывели из здания около 20.45 в среду под охраной полиции.

Ранее полиция Каталонии связала теракты в Барселоне и Камбрильсе со взрывом жилого дома в Альканаре, где затем обнаружились баллоны с бутаном и пропаном, которые хранили предполагаемые террористы.

Задержанный в Роттердаме водитель никак не связан с терактами в Каталонии, сказал Reuters источник в судебных кругах Испании. По его данным, предупреждение Роттердаму стало результатом довольно долгого расследования, которое проводилось в Испании и которое напрямую никак не связано с последними терактами.