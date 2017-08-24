Леонид Волков сообщил о новом выселении штаба Навального в Москве

Собственник помещения потребовал выселения московского избирательного штаба Алексея Навального. Это в Twitter сообщил координатор избирательной кампании политика Леонид Волков. Он опубликовал уведомление от арендодателя - ООО «МЕМ инвест», который предлагает расторгнуть договор об аренде, заключенный только 25 июля. Уведомление адресовано Волкову как директору фонда «Пятое время года».

Волков напомнил, что по договору у штаба два месяца на выселение с момента уведомления, и заявил, что от них требуют освободить помещение через неделю. Он написал, что штаб не съедет и продолжит работу на улице Гиляровского «несмотря ни на что».

«Штаб на Гиляровского мы искали два месяца, перебрав больше 50 вариантов (и получив больше 50 отказов). И вот, после месяца работы, - такое», - отметил он. По этому адресу штаб Навального открылся 3 августа, до этого он размещался на Садовнической набережной, но оттуда его также выселил арендодатель.